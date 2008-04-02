Президент сформував делегацію на конференцію про заборону хімічної зброї

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сформував делегацію України на Другу спеціальну сесію Конференції держав – учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення з огляду дії Конвенції.

Про це йдеться в указі Президента, який опубліковано на його офіційному сайті.

Президент призначив керівником делегації директора Департаменту контролю над озброєннями та військово-технічного співробітництва Міністерства закордонних справ України Володимира БЄЛАШОВА.

Конференція відбудеться 7–18 квітня у Гаазі (Нідерланди).