Президент сформував делегацію на конференцію про заборону хімічної зброї
01:15, 02 квітня 2008Світ
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Її очолить директор профільного департаменту
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сформував делегацію України на Другу спеціальну сесію Конференції держав – учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення з огляду дії Конвенції.
Про це йдеться в указі Президента, який опубліковано на його офіційному сайті.
Президент призначив керівником делегації директора Департаменту контролю над озброєннями та військово-технічного співробітництва Міністерства закордонних справ України Володимира БЄЛАШОВА.
Конференція відбудеться 7–18 квітня у Гаазі (Нідерланди).
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