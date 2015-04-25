Туреччина розкритикувала Путіна за вживання слова "геноцид", нагадавши про масові репресії в Росії
00:52, 25 квітня 2015Світ
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Туреччина різко засудила слова глави Кремля Володимира Путіна, який у своїй промові в Єревані назвав масові вбивства вірмен в Османській імперії 1915 року геноцидом.
REUTERS
Про це з посиланням на заяву турецького Міністерства закордонних справ повідомляє Російська служба BBC.
В МЗС Туреччини нагадали Москві, що та сама замішана у величезній кількості масових репресій.
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"Враховуючи те, як Росія здійснювала масові вбивства, депортації на Кавказі, в Центральній Азії та Східній Європі за останнє століття, нам здається, вона чудово знає, що таке геноцид, і як він юридично визначається", - заявила турецька сторона.
При цьому турецьке дипвідомство підкреслило, що визначення "геноцид" подій 1915 року Путін дав, "незважаючи на всі наші попередження і звернення".
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