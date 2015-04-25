Туреччина розкритикувала Путіна за вживання слова "геноцид", нагадавши про масові репресії в Росії

Про це з посиланням на заяву турецького Міністерства закордонних справ повідомляє Російська служба BBC.

В МЗС Туреччини нагадали Москві, що та сама замішана у величезній кількості масових репресій.

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"Враховуючи те, як Росія здійснювала масові вбивства, депортації на Кавказі, в Центральній Азії та Східній Європі за останнє століття, нам здається, вона чудово знає, що таке геноцид, і як він юридично визначається", - заявила турецька сторона.

При цьому турецьке дипвідомство підкреслило, що визначення "геноцид" подій 1915 року Путін дав, "незважаючи на всі наші попередження і звернення".