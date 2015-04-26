США відправляють допомогу постраждалому від землетрусу Непалу

Сполучені Штати надсилають команду реагування на стихійні лиха до потерпілого від землетрусу Непалу. Вашингтон також виділяє перший транш обсягом мільйон доларів на задоволення насущних потреб рятувальників і врятованих.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Речник Білого дому заявив у суботу, що президент США Барак Обама був проінформований про катастрофу, жертвами якої стали понад 1200 людей у Непалі і ще кількадесят у сусідніх країнах.

Держсекретар Джон Керрі заявив, що Сполучені Штати тісно співпрацюють з урядом Непалу у питанні надання допомоги.

Читайте такожВлада Непалу оголосила надзвичайний стан і просить про допомогу«Людям у Непалі та всьому регіоні, потерпілим від цієї трагедії, ми надсилаємо наші щирі співчуття. Сполучені Штати з вами в цей важкий час», – сказав Керрі.

За оцінками Геологічної служби США, землетрус розпочався незадовго до полудня за місцевим часом 25 квітня і мав магнітуду 7,8. Епіцентр знаходився приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Катманду. Через годину після першого удару стався другий, магнітудою 6,6, дрібніші підземні поштовхи тривали в усьому регіоні ще кілька годин.