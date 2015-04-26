Землетрус у Непалі вже забрав понад 1340 життів

Число жертв землетрусу в Непалі перевищило 1340, серед них 36 осіб загинули у Північній Індії, 12 - в китайському Тибеті й чотири людини - у Бангладеш.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Постраждали 29 із 75 районів Непалу. Там оголошено надзвичайний стан.

У результаті сходу лавини на Евересті, за попередніми даними, загинули 18 людей, багато поранених. Влада побоюється, що кількість жертв зросте, оскільки під сніговими завалами опинилася частина базового альпіністського табору, в якому перебували близько тисячі осіб, зокрема громадяни Росії.

Читайте такожСША відправляють допомогу постраждалому від землетрусу Непалу Сотні будинків зруйновано. Закрито аеропорт Катманду. Порушено транспортне сполучення і телефонний зв'язок, перервано енергопостачання.

Влада Непалу звернулися до міжнародного співтовариства із закликом про гуманітарну допомогу.

Епіцентр підземних поштовхів магнітудою 7,9 знаходився приблизно в 80 кілометрах на північний захід від Катманду.