Влада Непалу оголосила надзвичайний стан і просить про допомогу

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Непалі, епіцентр якого розташовувався неподалік від столиці країни Катманду, перевалила за 800, повідомляє російська служба Бі-бі-сі з посиланням на владу.

Поліція вважає, що ця цифра може зрости ще, тому що багато людей отримали серйозні загрозливі для життя травми, і багато хто, як і раніше, перебуває під зруйнованими будівлями.

Читайте такожКількість загиблих унаслідок землетрусу в Непалі перевищила 900: нові подробиціВлада оголосила в країні надзвичайний стан і заявила, що їм буде потрібна допомога міжнародного співтовариства.

Землетрус магнітудою 7,9 стався за 77 кілометрах від столиці країни Катманду. Десятки людей опинилися під уламками зруйнованої через землетрус стародавньої вежі в Катманду.

Унаслідок землетрусу зруйновані багато будинків, аеропорт столиці країни Катманду закритий, порушено транспортне сполучення.

Землетрус викликав сходження лавин на Евересті.