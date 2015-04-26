Вертольотам ВПС Індії вдалося евакуювати із зон землетрусу в Непалі понад 170 осіб

Вертольоти військово-повітряних сил Індії евакуювали із зон лиха після потужного землетрусу в Непалі більше 170 людей, повідомив у неділю прес-секретар Міноборони Індії Ситаншу Кар.

"На підтримку непальської армії ВПС Індії врятували 171 людину під час 21 вильоту", - написав він у своєму мікроблозі в Twitter.

За його словами, в рятувальній операції в Непалі беруть участь чотири вертольоти Мі-17-В5 і два Мі-17.

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Індійські пілоти здійснюють вильоти спільно з непальськими, які допомагають їм орієнтуватися на місцевості, зазначає спікер оборонного відомства. Крім того, планується, що в тих районах, де посадка вертольота виявиться неможливою, гуманітарну допомогу буде скинуто.

Кар повідомив, що після обльоту постраждалого від землетрусу регіону найбільші руйнування виявлені в районах Горкха, Дхадинг, Расува, Синдхупалчок, Каврепаланчок і Долакха, розташованих навколо Катманду на північ і північний схід.

Раніше Індія направила на допомогу Непалу кілька літаків з рятувальниками, лікарями і гуманітарною допомогою, зазначає РИА Новости.

Як повідомляв УНІАН, вчора і сьогодні вранці в Непалі сталося два потужних землетруси, які забрали життя майже двох тисяч осіб, близько п'яти тисяч травмовано. Кількість жертв, як припускає влада, може зрости через те, що чимало людей досі залишаються під завалами.