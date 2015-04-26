Через серію вибухів у Багдаді загинуло 12 людей

За словами місцевого представника поліції, якого цитує Associated Press, перший вибух прогримів в комерційному районі, що в центрі Багдада – загинули п’ятеро людей і ще 15 отримали поранення. Три людини були вбиті і 13 поранені через спрацювання вибухівки в автомобілі у районі Аміль на південному заході Багдада, передає Радіо Свобода.

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Також, за повідомленнями, четверо людей загинули і щонайменше дев’ятеро були поранені через вибух в місті Махмудія, за 30 кілометрів на південь від столиці Іраку.

Бойовики «Ісламської держави» та інші сунітські екстремісти вважають винуватцями практично щоденних вибухів в Іраку урядові сили безпеки та членів шиїтської більшості.

Урядові війська звинувачують бойовиків у дестабілізації ситуації, і намагаються вибити представників «Ісламської держави» із західної та північної частини Іраку, в окремих операціях допомогу раніше надавали повітряні сили США.