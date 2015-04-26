Назарбаєв лідирує на президентських виборах - exit poll

Про це свідчать дані exit poll науково-дослідницької асоціації ”Інститут демократії”, передає РИА Новости.

”Нурсултан Назарбаєв - 97,5%, Абельгазі Кусаїнов - 0,63%, Тургун Сиздиков - 1,87%”, - сказала керівник ”Інституту демократії” Юлія Кучинська.

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Опитування проведено у 14 областях країни, а також у містах Астана і Алма-Ата. Ним було охоплено 550 виборчих дільниць. За словами Кучинської, опитування проводилося з 19.00 до 20.00 за місцевим часом, в ньому взяли участь 1,5 тисячі осіб.

Назарбаєв є президентом Казахстану з квітня 1990 року.