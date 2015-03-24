У Нігерії бойовики "Боко Харам" викрали понад 400 жінок і дітей

За даними місцевих жителів, інцидент стався в місті Дамасак на північному сході країни. У той же час, згідно з показаннями інших очевидців, мова може йти про більш ніж 500 викрадених, пише РИА Новости.

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"Вони забрали 506 жінок і дітей. Вбили близько 40 з них перед тим, як піти", - заявив один зі свідків.

Бойовики "Боко Харам" виступають проти західної моделі освіти і добивається введення шаріату на всій Нігерії. З моменту активізації угруповання в 2009 році понад 13 тисяч людей загинули в результаті терактів і нападів, більше півтора мільйонів людей змушені були залишити домівки.