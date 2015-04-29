ООН виділить Непалу $15 мільйонів

Про це повідомляє офіційний сайт організації, передає Бі-бі-сі. У повідомленні уточнюється, що кошти будуть перераховані організаціям, які допомагають забезпечити постраждалих в результаті землетрусу житлом, ліками, водою та їжею.

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Землетрус магнітудою 7,8 стався 25 квітня. В результаті загинули більше 5 тис. людей, ще близько 10 тис. отримали поранення. У районі лиха зруйнована інфраструктура, відсутні зв'язок і електрика.

За даними ООН, збитки від землетрусу зазнали не менше 8 млн осіб. Багато з них втратили житло. Крім того, в регіоні спостерігається нестача продуктів і питної води.