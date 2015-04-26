У Путіна заперечують наявність ядерної зброї в Криму

Про це заявив ТАСС повноважний представник Путіна в окупованому Криму Олег Белавенцев.

Читайте такожАналітики РНБО: Росія могла завезти ядерні боєголовки до окупованого нею Криму

"Необхідність розміщення ядерної зброї в Криму немає, - сказав він. - У нас достатньо зброї, щоб дістати ворога там, де він знаходиться. Нам достатньо таких озброєнь, які розміщені та на ядерних підводних човнах, і на інших носіях".

За словами півпреда, Крим залишається у майбутньому "безядерною зоною".