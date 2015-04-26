У Путіна заперечують наявність ядерної зброї в Криму
17:23, 26 квітня 2015Політика
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Росія не буде розміщувати ядерну зброю на Кримському півострові.
REUTERS
Про це заявив ТАСС повноважний представник Путіна в окупованому Криму Олег Белавенцев.
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"Необхідність розміщення ядерної зброї в Криму немає, - сказав він. - У нас достатньо зброї, щоб дістати ворога там, де він знаходиться. Нам достатньо таких озброєнь, які розміщені та на ядерних підводних човнах, і на інших носіях".
За словами півпреда, Крим залишається у майбутньому "безядерною зоною".
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