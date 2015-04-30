Міністр юстиції Польщі подав у відставку через звинувачення в незаконному отриманні дозволу на зброю

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на портал TVN24.

Прем'єр-міністр Польщі Ева Копач прийняла відставку.

"Міністр поінформував прем’єра і про причини, через які йде у відставку. Він не відчуває себе виним і не вірить, що зробив щось неправильно, але прийняв це рішення на благо уряду. Не варто здіймати бурі у медіа і плодити сумніви навколо міністра юстиції" - заявили в пресс-службі уряду.

Читайте такожУ Грузії уряд подав у відставку - ЗМІ При цьому Грабарчик виступив за якнайшвидше розслідування справи навколо нього.

Тиждень тому польські ЗМІ повідомляли про те, що міністра юстиції допитували у прокуратурі з приводу незаконої видачі дозволів на носіння зброї Військовою комендатурою Лодзя. Зокрема, є підозри, що дозволи видавалися високопосадовцям без екзаменів.

Грабарчик стверджує, що свій дозвіл на носіння зброї він отримав законно.