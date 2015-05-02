Меркель пояснила мету свого візиту до Москви

"В історії немає останніх штрихів", - сказала Ангела Меркель у відеозверненні, оприлюдненому на сайті уряду, передає DW.DE. "Ми, німці, маємо особливу відповідальність, уважно, тактовно, а також досвідчено обходитись з тим, що було заподіяно у часи націонал-соціалізму".

Читайте такожПорошенко і Меркель засудили порушення бойовиками режиму тиші на ДонбасіКанцлер наголосила, що її візит до Москви 10 травня - "дуже важливий момент". "У даний час ми маємо з Росією глибоко розрізненні позиції у питанні того, що нині відбувається в Україні", -підкреслила Ангела Меркель.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив на захист свого запланованого візиту до Росії та пояснив його необхідністю вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни. "Німці несуть вину та відповідальність не тільки за те, що з Німеччини виходило націонал-соціалістське расистське божевілля, а й за те, що була розв'язана Друга світова війна", - наголосив міністр.

Під час візиту до Росії Франк-Вальтер Штайнмаєр має зустрітись з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. 7 травня вони разом покладуть вінки на німецькому та російському солдатських цвинтарях.