Остання воля видатної балерини: прах Майї Плісецької розвіють над Росією

Прощання з Майєю Плісецькою пройде вНімеччині, а її прах, за заповітом, буде розвіяний над Росією. Про це повідомив у неділю ТАСС гендиректор Большого театру Володимир Урін.

"Родіон Костянтинович Щедрін ознайомив мене з тією частиною їхнього спільного з Майєю Михайлівною Плісецькою заповіту, яка стосується порядку прощання й ритуалу поховання, - розповів Урін. - Остання воля така: "Тіла наші після смерті спалити, і коли настане сумна година відходу з життя того з нас, хто прожив довше, або в разі нашої одночасної смерті, обидва наші прахи з'єднати воєдино і розвіяти над Росією".

За його словами, прощання з Майєю Плісецькою відбудеться в Німеччині в колі тільки рідних і близьких.

Читайте такожУ Німеччині померла видатна балерина Майя Плісецька

Раніше в прес-службі Театру повідомили, що глядачі та артисти Большого театру вшанували пам'ять Плісецької хвилиною мовчання.

Політики та діячі мистецтва різних країн світу сумують у зв'язку зі смертю Майї Плісецької. У суботу президент Росії Володимир Путін висловив свої глибокі, щирі співчуття рідним, близьким і всім шанувальникам таланту великої російської балерини.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв написав на своїй сторінці в Facebook, що Майя Плісецька володіла рідкісним поєднанням артистизму, краси, шляхетності та гідності. "Майї Плісецької більше немає з нами. Але залишилися легендарна Кармен, Одетта-Оділлія, Раймонда. Залишився її Танець", - додав прем'єр.

Пішла Майя Плісецька. Геніальна балерина, що володіє рідкісним поєднанням артистизму, краси, шляхетності і гідності. ... Posted by Дмитро Медведєв on 2 травня 2015 р.

Співчуття у зв'язку зі смертю балерини висловили президент Литви Даля Грібаускайте та президент Білорусії Олександр Лукашенко.

Танцюрист Михайло Баришніков назвав Майю Плісецьку "однією з прекрасних і чарівних балерин нашого часу", відзначивши, що завжди пам'ятатиме "її приголомшливого "Вмираючого лебедя" 1959 і 1986 року. А прима-балерина Маріїнського театру, народна артистка Росії Діана Вишнева вважає, що з Плісецькою пішла епоха "Великого балету".

Читайте такожПомерла перша дружина Джона Леннона

Балерина дебютувала 21 червня 1941 року, а через два роки була прийнята до трупи Большого театру, де працювала до 1988 року і танцювала провідні партії. Після відходу з Большого театру Майя Плісецька працювала в Європі.

В останні роки життя Майя Плісецька багато в чому була пов'язана з гастрольною діяльністю чоловіка, композитора, народного артиста СРСР Родіона Щедріна. Крім того, балерина продовжувала виходити на сцену - виконувала балетний номер, який поставив для неї Бежар - "Аvе Майя".

2 травня Майя Плісецька померла на 90-му році життя в Німеччині від серцевого нападу.