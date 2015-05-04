Більшість громадян Чехії вважають Росію "імперією зла"

Про це свідчать результати опитування, проведеного в квітні компанією Ipsos. Так 54% чехів вважають Росію "імперією зла", а діяльність Володимира Путіна на посту президента РФ критично оцінюють 71% чехів.

Читайте такожЧехи протестують проти візиту Путіна до Праги й вже почали об'єднуватися у соцмережахМайже 70% громадян Чехії також стурбовані діяльністю російських спецслужб, і більше 60% - можливим нападом РФ на Прибалтійські держави.

45% чехів виступають за посилення санкцій проти Росії.

Політику президента Чехії негативно оцінюють 63% опитаних на тлі 62% підтримки активізації контактів з НАТО, яке більшість чехів також вважають найкращим захистом від можливої російської агресії.

"У контексті української кризи більшість чехів вважають, що треба було б підтримати Україну, зокрема, проведенням навчань для її військових і збереженням санкцій проти Росії. Третина опитаних (33%) згодні на поставки зброї Україні, а 29% - на відправку військових в Україну", - зазначає РАР, яке наводить результати опитування.