За добу арабська коаліція завдала понад 150 авіаударів по Ємену
07:12, 05 травня 2015Світ
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Коаліція арабських країн під егідою Саудівської Аравії завдала понад 150 авіаударів по території Ємену: ВПС коаліції здійснили бомбардування аеропортів Сани, Адена і Ходейды.
REUTERS
Також авіаударів коаліції піддалася і єменська провінції Маріб, повідомляє DT.UA за інформацією The World Post.
На даний момент інформація про руйнування і жертви відсутня.
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Одночасно Саудівська Аравія заявляє про намір припинити вогонь з метою доставки гуманітарної допомоги жителям Ємену.
"Саудівська Аравія консультується зі своїми союзниками... щоб позначити місця доставки гуманітарної допомоги, в яких би призупинилася повітряна (військова – прим. ред.) операція", - сказав міністр Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр.
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