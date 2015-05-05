За добу арабська коаліція завдала понад 150 авіаударів по Ємену

Також авіаударів коаліції піддалася і єменська провінції Маріб, повідомляє DT.UA за інформацією The World Post.

На даний момент інформація про руйнування і жертви відсутня.

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Одночасно Саудівська Аравія заявляє про намір припинити вогонь з метою доставки гуманітарної допомоги жителям Ємену.

"Саудівська Аравія консультується зі своїми союзниками... щоб позначити місця доставки гуманітарної допомоги, в яких би призупинилася повітряна (військова – прим. ред.) операція", - сказав міністр Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр.