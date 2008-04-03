США і Чехія домовилися про розміщення ПРО

США і Чехія у четвер, 3 квітня, домовилися з питання про розміщення на чеській території радара, що входить у нову систему американської ПРО в Європі, передає AFP.

У спільному американсько-чеському комюніке наголошується, що досягнута угода передбачає будівництво на території Чехії радара, який повинен буде відстежувати можливі пуски балістичних ракет з території країн-ізгоїв, зокрема Ірану.

Радар буде пов`язаний з іншими елементами нової ПРО, зокрема десятьма противоракетами, які США планують розмістити на території Польщі. Росія з свого боку не раз заявляла, що вважає появу американською ПРО в Східній Європі загрозою своїй безпеці.

18 березня 2008 року в Москві відбулися російсько-американські переговори, проте сторонам так і не вдалося досягти компромісу, відзначає Лента.ру.

Міністр оборони РФ Анатолій Сердюков заявив, що за підсумками переговорів принципові позиції сторін не змінилися, хоча відзначив, що США зробили ряд цікавих пропозицій.

За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, американці запропонували Росії ряд "заходів зміцнення довіри", заявивши про свою готовність надати РФ можливість стежити за допомогою технічних засобів за тим, "що робить радар у Чехії і в якому стані знаходиться база перехоплювачів у Польщі