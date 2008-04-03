Албанія і Хорватія одержали запрошення в НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР на прес-конференції за підсумками сьогоднішнього засідання саміту НАТО в Бухаресті.

«Албанія і Хорватія одержали запрошення приєднатися до Альянсу", - сказав Я.СХЕФФЕР.

Що стосується Македонії, вступ якої заблокувала Греція, то саміт доручив Раді НАТО на рівні послів направити запрошення Македонії вступити до Альянсу відразу після того, як конфлікт про назву цієї країни з Грецією буде вирішений.

Водночас, генсек НАТО повідомив, що Альянс розпочав "інтенсивний діалог" з Боснією щодо перспектив вступу до організації.