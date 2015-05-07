Сенат Польщі переніс День перемоги на 8 травня

"Скасовується Національне свято Перемоги і Свободи, встановлений 9 травня", - йдеться в документі, повідомляє "Радіо Польща".

В обґрунтуванні до закону підкреслюється, що акт про капітуляцію гітлерівської Німеччини був підписаний у 23.01 за загальноєвропейським часом 8 травня і тому в Європі День Перемоги відзначають саме 8 травня.

Варто зазначити, що за московським часом це було вже 9 травня, тому в Росії це свято відзначають саме в цей день.

Відзначається, що немає ніяких підстав залишати прийняту в СРСР версію святкування цього свята.

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У документі також наголошується, що завершення Другої світової війни у країнах, які звільнила Червона Армія і в яких згодом була встановлена недемократична політична система, "складно визнати як тріумф волі".

"Тому, спираючись на факти і повагу в Польщі і в інших країнах Центрально-Східної Європи до новітньої історії та її героів, необхідно прийняти рішення у відповідності з запропонованим законом", - йдеться в документі.