Ющенко: Франція підтримає прагнення України до НАТО

Франція підтримає прагнення України приєднатись до Плану дій щодо членства в НАТО, а в подальшому - стати повноцінним членом Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Бухаресті повідомив журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО після зустрічі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

«Я хочу твердо сказати, що Франція є наш друг, є наш партнер, коли ми говоримо про приєднання України до ПДЧ і членство в НАТО», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що це не перша його зустріч з Президентом Франції, на якій він наводив різноманітні аргументи, які засвідчують, що приєднання до НАТО потрібно не лише Україні, а й усій Європі.

За словами Президента, дуже важливим було те, що Альянс продемонстрував фундаментальний принцип «відкритих дверей» для країн, які прагнуть приєднатись до НАТО.

Він нагадав, що 15 років тому Україна зробила один із найбільших внесків у європейську і світову безпеку, відмовившись від ядерного озброєння в односторонньому порядку.

Також, за словами В.ЮЩЕНКа, Україна - одна з небагатьох країн, яка бере участь у всіх операціях Альянсу. Крім того, сказав він, Україна пройшла усі етапи співпраці з НАТО, включаючи Інтенсифікований діалог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, на саміті у Бухаресті члени НАТО перенесли остаточне ухвалення рішення щодо приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства на грудень 2008 року.