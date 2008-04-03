Британський міністр: Україна стане членом НАТО

Cаміт НАТО у Бухаресті засвідчив, що Україна стане членом Альянсу, і країни-члени підтримали заяву України про План дій щодо членства, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід МІЛІБЕНД.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Великої Британії в Україні, за словами міністра, “зараз починається робота по залученню України до процесу ПДЧ. Я очікую на період інтенсивної спіпраці з Україною від сьогодні до грудневої зустрічі міністрів закордонних справ”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, на саміті у Бухаресті члени НАТО перенесли остаточне ухвалення рішення щодо приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства на грудень 2008 року.