Британський міністр: Україна стане членом НАТО
19:06, 03 квітня 2008Світ
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"Я очікую інтенсивної спіпраці... аж до грудня"
|Девід МІЛІБЕНД
Як повідомили УНІАН у Посольстві Великої Британії в Україні, за словами міністра, “зараз починається робота по залученню України до процесу ПДЧ. Я очікую на період інтенсивної спіпраці з Україною від сьогодні до грудневої зустрічі міністрів закордонних справ”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, на саміті у Бухаресті члени НАТО перенесли остаточне ухвалення рішення щодо приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства на грудень 2008 року.
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