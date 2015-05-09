Екс-президента Єгипту Мубарака засуджено до 3 років в'язниці

Єгипетський суд у ході повторного розгляду справи засудив колишнього президента країни Хосні Мубарака і двох його синів до трьох років у справі про корупцію, передає Газета.ру з посиланням на Reuters.

Йдеться про так звану «справу про палаци». За версією слідства, Мубарак і два його сини привласнили 125 мільйонів єгипетських фунтів (близько 18 млн дол.) державних коштів, виділених на ремонт президентських палаців.

У травні минулого року Мубарака було засуджено у «справі про палаци» до трьох років колонії, а його сини отримали по 4 роки в'язниці, проте потім вирок було скасовано, а справу направлено на перегляд.