У Кремлі заявили, що не знайомі з доповіддю Нємцова про війну на Донбасі

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Я не знайомий з цією доповіддю, тому я не можу нічого коментувати", - сказав Пєсков у вівторок.

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Він додав, що поки нічого не може сказати з цього приводу, так як "зараз інші завдання". "Поки нічого не можу сказати", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 травня, в Москві відбулася презентація доповіді "Путін.Війна", підготовленої соратниками Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.