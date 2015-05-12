У Кремлі заявили, що не знайомі з доповіддю Нємцова про війну на Донбасі
13:51, 12 травня 2015Світ
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У Кремлі не знайомі зі змістом доповіді вбитого опозиціонера Бориса Нємцова про війну на Донбасі, тому не можуть поки прокоментувати її.
У Кремлі не знайомі з доповіддю Нємцова / facebook.com/yashin.ilya
Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
"Я не знайомий з цією доповіддю, тому я не можу нічого коментувати", - сказав Пєсков у вівторок.
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Він додав, що поки нічого не може сказати з цього приводу, так як "зараз інші завдання". "Поки нічого не можу сказати", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 травня, в Москві відбулася презентація доповіді "Путін.Війна", підготовленої соратниками Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.
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