Прем'єр Люксембургу уклав одностатевий шлюб з нащадком Сергія Рахманінова
02:37, 16 травня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Люксембургу Ксавьє Беттель уклав одностатевий шлюб з бельгійським архітектором Готьє Дестене
REUTERS
Пара збирається відзначити весілля в майбутні вихідні на закритому заході, куди буде запрошено близько 500 гостей, пише Газета.Ru.
Європейський політик і нащадок Сергія Рахманінова отримали можливість офіційно оформити стосунки після того, як два місяці тому парламентською більшістю були схвалені одностатеві шлюби та усиновлення дітей гомосексуальними парами.
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Це вже другий випадок укладення одностатевого шлюбу лідером європейської країни.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ісландії офіційно перебуває в одностатевому шлюбі.
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