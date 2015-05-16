Прем'єр Люксембургу уклав одностатевий шлюб з нащадком Сергія Рахманінова

Пара збирається відзначити весілля в майбутні вихідні на закритому заході, куди буде запрошено близько 500 гостей, пише Газета.Ru.

Європейський політик і нащадок Сергія Рахманінова отримали можливість офіційно оформити стосунки після того, як два місяці тому парламентською більшістю були схвалені одностатеві шлюби та усиновлення дітей гомосексуальними парами.

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Це вже другий випадок укладення одностатевого шлюбу лідером європейської країни.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ісландії офіційно перебуває в одностатевому шлюбі.