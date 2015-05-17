До нападу на посольство РФ у Польщі у 2013-му міг бути причетний голова МВС - ЗМІ

Така сенсаційна заява міститься в анонсі свіжого випуску польського тижневика "Do Rzeczy", пише Українська правда з посиланням на сайт видання.

Тижневик посилається на запис розмови двох інших польських політиків, зроблений нелегально 5 червня 2014 року в ресторані "Sowa i Przyjaciele". Це розмова тодішніх віце-прем'єра і міністра інфраструктури Єлизавети Беньковської і глави центрбанку Павла Войтунека.

У розмові висловлюється припущення про те, що поліція за наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Варфоломія Сенкевича повинна була підпалити будку перед посольством РФ. Видання припускає, що йдеться про інцидент, який стався перед Посольством РФ у Варшаві під час Маршу Незалежності в 2013 році.

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Детальніше читайте на УНІАН:http://www.unian.ua/world/850893-u-varshavi-den-nezalejnosti-polschi-vidznachili-napadom-na-posolstvo-rf-video.html

Глава ЦБ і віце-прем'єр говорили також про порушення при фінансуванні виборчої кампанії Громадянської Платформи, купівлі потягів Pendolino і підозрілих договорах на консультації, що укладаються компанією KGHM.

Як відомо, 11 листопада 2013 року польські націоналісти атакували посольство Росії, яке виявилося на шляху ходи на честь Дня незалежності. Демонстранти кидали в бік будівлі петарди і фаєри, а також підпалили поліцейську будку і сміттєвий контейнер поряд з посольством.