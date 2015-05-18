Дев'ять осіб загинули в перестрілці байкерів в Техасі

У перестрілці брали участь представники щонайменше двох байкерських об'єднань, між якими розгорілася суперечка, повідомляє Дождь з посиланням на місцеву телекомпанію KXXV.

Прибула на місце поліція виявила в учасників конфлікту ланцюги, ножі, бити, кийки і вогнепальну зброю.

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Про кількість затриманих і поранених поки що не повідомляється.

Відомо, що деякі відвідувачі місцевих ресторанів під час стрільби ховалися в холодильниках.

Наразі район міста оточено, і поліцейські не дозволяють клієнтам інших ресторанів розійтися по домівках.