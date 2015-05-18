При жорсткій посадці конвертоплана ВМС США на Гаваях постраждали 12 осіб

12 осіб госпіталізовані, повідомляє Лента.ру з посиланням на місцеве видання Hawaii News Now.

Інцидент стався в районі авіабази на острові Оаху об 11:00 за місцевим часом (23:00 кск). На борту MV-22 Osprey, що належить 15-го експедиційному загону морської піхоти, перебувала 21 особа, включаючи 15 морпіхів і чотирьох членів екіпажу.

Причина події поки що невідома, на місці аварії працюють рятувальники. На кадрах з місця НП видно полум'я і густий дим.

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Конвертоплани V-22 Osprey поєднують у собі конструктивні особливості літака і вертольота. Вони оснащуються двома турбовальными двигунами, розміщеними в поворотних гондолах на закінцівках крила. Машина злітною масою понад 27 тонн здатна розвивати максимальну швидкість понад 500 кілометрів на годину. Конвертоплан здатний перевозити 24 десантники.

У даний момент конвертоплани використовуються Корпусом морської піхоти США і Командуванням сил спеціальних операцій Армії США. Розробляються варіанти різного оснащення цих машин, в тому числі апаратурою дальнього радіолокаційного виявлення.