Світова фінансова криза триватиме ще довго, але Європа має витримати

Світова фінансова криза триватиме ще невизначено довго, проте економіка країн Європейського союзу "дуже міцна". Таку думку висловив міністр фінансів Німеччини Петер Штайнбрюк, виступаючи перед журналістами в словенському місті Брдо, де проходить зустріч міністрів фінансів і економіки 27 країн-учасниць ЄС, передає Associated Press. Він запевнив, що немає причин для зміни подальшого зниження прогнозу щодо розвитку економіки Німеччини в 2008 р., який і так був знижений до 1,7%. Водночас міністр попередив, що наступного року наслідки спаду в американської економіки для Німеччини стануть набагато помітніші.

Зростання ВВП Німеччини в 2007 р. становило 2,5%, а роком раніше - 2,9%.