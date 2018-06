У Відні триває другий півфінал Євробачення (наживо)

За можливість потрапити до фінального туру Євробачення-2015 цього разу змагатимуться представники 17 країн.

На сцену вони виходитимуть у такому порядку:

Литва – Моніка і Вайдас ("This time")

Ірландія – Моллі Стерлінг ("Playing with numbers")

Сан Марино – Мікеле Перніола та Аніта Сімончіні ("Chain of Lights")

Чорногорія – Ненад Кнежевич ("Adio")

Мальта – Амбер ("Warrior")

Норвегія – Морланд і Дебра Скарлет ("A Monster Like Me")

Португалія – Леонор Андраде ("Há Um Mar Que Nos Separa")

Чехія – Марта Яндова та Вацлав Ноід Барта ("Hope Never Dies")

Ізраїль – Надав Гедж ("Golden Boy")

Латвія – Аміната ("Love Injected")

Азербайджан – Ельнур Гесейнов ("Hour Of The Wolf")

Ісландія – Марія Олафс ("Litil skref")

Швеція – Монс Зелмерльов ("Heroes")

Швейцарія – Мелані Рене ("Time to shine")

Кіпр – Янніс Караянніс ("One thing I should have done")

Словенія – Марієтка та Рей ("Here For You")

Польща – Моніка Кушинська ("In The Name Of Love")

Лише 10 півфіналістів із 17-ти названих виконавців потраплять до вирішального конкурсного дня, повідомляє Перший Національний.

Нагадуємо, що за результатами першого півфіналу до фінального етапу конкурсу потрапили Вірменія, Бельгія, Греція, Естонія, Сербія, Угорщина, Росія, Албанія, Румунія та Грузія. За правилами конкурсу автоматично до фіналу потрапляють Англія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина й Австрія як країна-господарка. Також з нагоди 60-річчя Євробачення організатори дозволили взяти участь у фіналі представника Австралії – країни, де є дуже багато шанувальників конкурсу.

Україна у цьогорічному конкурсі участі не бере, тож українці не зможуть вплинути на вибір переможця.