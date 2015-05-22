Вперше в історії закон про податок на спадщину прийнято в Таїланді

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на спеціальну заяву парламентської прес-служби.

Закон встановлює податок 5% для спадкоємців за законом і прямих нащадків, і 10% - для спадкоємців за заповітом на спадщину, що за вартістю перевищує 3 мільйони доларів, йдеться в документі. Спадщина, вартість якої не перевищує цієї суми, податком не обкладається.

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Новий закон набуде чинності через 180 днів після публікації його тексту в Royal Gazette - офіційному бюлетені, де оприлюднюються тексти нових законів.

Спроби ввести податок на спадщину робилися всіма урядами Таїланду в останні 20 років. Однак, як правило, вони закінчувалися провалом законопроекту в парламенті. Протидію проходженню закону чинили багаті сімейні клани, що мали вплив на депутатів або безпосередньо були представлені в парламенті депутатами - членами сім'ї.

У таїландському суспільстві існує величезний майновий розрив між багатими сім'ями та сім'ями середнього класу, і ще більший - між багатими і бідними. За даними Forbes, в Таїланді 50 найбагатших сімей володіють власністю й активами на загальну суму 84 мільярди доларів, що відповідає чверті обсягу ВВП країни.