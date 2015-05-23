У Путіна підозрюють, що росіянам хочуть відкрити очі на власну владу

Глава адміністрації Кремля Сергій Іванов заявив, що проти президента РФ Володимира Путіна ведеться "наклепницька кампанія", яка "має на меті дискредитувати владу в Росії в очах народу країни".

Про це Іванов заявив в інтерв'ю російському телеканалу RT, передає ТАСС.

"Я переконаний, що всі наклепницькі заяви на нашу адресу переслідують одну і ту ж мету: переконати росіян, що російські правлячі кола неправі", - говорить він.

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Глава Кремлівської адміністрації визнав, що однією з причин загострення кампанії проти Путіна стали події на Донбасі.

"Вони (ЗМІ - прим. Ред.) незадоволені тим, що відбувається в Україні, хоча підкреслю, що не ми це почали - ми лише відреагували на те, що почала інша сторона. За логікою, причина саме в цьому", - спробував пояснити Іванов.

Також глава адміністрації Путіна зауважив, що мова у статтях відомих зарубіжних видань найчастіше йде про корумпованість оточення президента РФ. Він каже, що в подібному "відсутні докази", а кожен, хто наближений до Путіна "вважається винним у корупції, нечистоплотним".