США готуються розгорнути на Алясці систему протиракетної оборони
На півострові розташовуватиметься радарна установка дальньої дії для раннього виявлення ракет супротивника.
Сполучені Штати готуються розгорнути на Алясці системи протиракетної оборони (ПРО).
Як повідомляється у п'ятницю, 22 травня, на сайті міністерства оборони США, з 2020 року на півострові розташовуватиметься радарна установка дальньої дії для раннього виявлення ракет супротивника, повідомляє Deutsche Welle.
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Ймовірно її встановлять на базі військово-повітряних сил у центрі північного американського штату. Остаточне рішення про розгортання ПРО ухвалюватиметься після перевірок безпеки проекту та його впливу на довкілля.
Американські військові заявляли у березні 2015 року, що радарна установка необхідна для відбиття можливих ракетних ударів з Ірану та Північної Кореї. Витрати на її створення та розміщення становитимуть дещо менше мільярда доларів. У конкурсі на реалізацію проекту беруть участь такі компанії, як Raytheon, Boeing та Lockheed Martin.