США готуються розгорнути на Алясці систему протиракетної оборони

Сполучені Штати готуються розгорнути на Алясці системи протиракетної оборони (ПРО).

Як повідомляється у п'ятницю, 22 травня, на сайті міністерства оборони США, з 2020 року на півострові розташовуватиметься радарна установка дальньої дії для раннього виявлення ракет супротивника, повідомляє Deutsche Welle.

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Ймовірно її встановлять на базі військово-повітряних сил у центрі північного американського штату. Остаточне рішення про розгортання ПРО ухвалюватиметься після перевірок безпеки проекту та його впливу на довкілля.

Американські військові заявляли у березні 2015 року, що радарна установка необхідна для відбиття можливих ракетних ударів з Ірану та Північної Кореї. Витрати на її створення та розміщення становитимуть дещо менше мільярда доларів. У конкурсі на реалізацію проекту беруть участь такі компанії, як Raytheon, Boeing та Lockheed Martin.