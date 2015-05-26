Кемерон та Юнкер обговорили майбутнє Великобританії у ЄС

В Лондоні прагнуть переглянути умови своєї участі у спільноті. Саме це обговорювали політики під час вечері у столиці країни, повідомляє DW.DE. "Переговори фокусувались на реформуванні ЄС та перегляді його відносин з Великобританією", - заявив речник британського прем'єра.

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Зустріч проходила у заміській резиденції Чекерс, де у грудні 1984-го року тодішня британська прем'єрка Маргарет Тетчер вперше приймала з візитом майбутнього генсека КПРС Михайла Горбачова. На стіл Девіду Кемерону та Жан-Клоду Юнкеру подали свинячу грудинку та лаймовий десерт. У недавньому минулому між двома політиками зберігались напружені стосунки - ще торік британський прем'єр намагався заблокувати призначення Жан-Кклода Юнкера головою виконавчого органу Євросоюзу. Він називав його федералістом старого стилю та відкрито виступав проти його кандидатури.

У ході цієї зустрічі Девід Кемерон наголосив, що статус-кво для британців не прийнятний. У Лондоні очікують змін всередині ЄС. Голова Єврокомісії, зі свого боку, пообіцяв, що всіляко сприятиме знайденню прийнятного для Великобританії рішення.

Цього тижня Девід Кемерон планує розпочати переговори на цю тему з лідерами інших країн ЄС. Зокрема, він відвідає Париж і Берлін, а також зустрінеться з лідерами Данії, Нідерландів, Франції та Польщі.

Повідомляється, що уряд у Лондоні прагне, серед іншого, ускладнити критерії для отримання соціальної допомоги у Великобританії для громадян ЄС. Британська преса неодноразово повідомляла про масові випадки зловживання цим правом з боку новоприбулих мігрантів з нових країн ЄС, передусім, з Румунії та Болгарії. Майже 3 млн переселенців офіційно прибули до Британії з 2001 року. Обсяг міграції зріс на 66%.

Девід Кемерон, партія якого здобула переконливу перемогу на недавніх парламентських виборах, раніше обіцяв громадянам до 2017-го року організувати референдум щодо членства Великобританії у ЄС. Одночасно з референдумом британський уряд хоче й перегляду умов свого членства у спільноті.