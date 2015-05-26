У Німеччині почнеться вибірковий контроль на кордоні через саміт G7

Як повідомив очільник управління поліції Мюнхена Губерт Штайгер, відбуватиметься контроль транскордонного руху, зокрема, на кордоні Німеччини з Австрією, передає DW.DE. Поліція здійснюватиме контроль автомобільних та залізничних перевезень, а також перевірятиме пасажирів в аеропорту Мюнхена та пішоходів, які перетинають кордон.

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Введенням більш жорсткого контролю на прикордонній території німецька поліція прагне ідентифікувати готових до насильства демонстрантів та запобігти їхній участі у протестах під час саміту G7. Значної уваги буде приділено контролю південного кордону Німеччини між Фрайлассингом та Ліндау. Перевірки можуть тривати до 15 червня.

Нагадаємо, Німеччина є частиною Шенгенської зони, всередині якої зазвичай не здійснюються перевірки документів тих, хто подорожує.

Зустріч G7 відбудеться 7-8 червня в палаці Ельмау, що біля кордону з Австрією. Безпеку та порядок під час саміту мають забезпечувати близько 15 тис. поліцейських.