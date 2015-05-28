Командир спецназу Таджикистану приєднався до бойовиків "Ісламської держави"
Командир спецназу Таджикистану, полковник Гулмурод Халімов, який наприкінці квітня зник з країни, заявив про приєднання до терористичної організації "Ісламська держава".
Як повідомляє Радіо свобода, його відеозвернення опубліковано в соціальних мережах.
На відео, імовірно зробленому в Сирії, Халімов розповідає, що приєднався до ісламістів в знак протесту проти політики влади. У Таджикистані, за його словами, забороняють здійснювати намаз і носити мусульманський одяг.
Ключевой командир ОМОНа #Таджикистан'а, полковник Гулмурод Халимов, присоединился к Исламскому государству (ИГ) - pic.twitter.com/7zHGUakefO
— Islamic Version (@islami13version) 27 Травень 2015
Халімов стверджує, що разом з ним в Сирію вирушили ще десять громадян Таджикистану.
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Полковник Халімов, який навчався в Росії і США, таємничо зник з Душанбе в кінці квітня, залишивши в робочому кабінеті службове посвідчення. Через деякий час міліціонерам вдалося виявити його автомобіль.
Халімов очолював спецпідрозділ МВС Таджикистану три роки тому. За зразкове виконання завдань він неодноразово був нагороджений орденами і медалями.