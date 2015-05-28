Командир спецназу Таджикистану приєднався до бойовиків "Ісламської держави"

13:16, 28 травня 2015
Світ
1195 0

Командир спецназу Таджикистану, полковник Гулмурод Халімов, який наприкінці квітня зник з країни, заявив про приєднання до терористичної організації "Ісламська держава".

Скриншот видео

Як повідомляє Радіо свобода, його відеозвернення опубліковано в соціальних мережах.

На відео, імовірно зробленому в Сирії, Халімов розповідає, що приєднався до ісламістів в знак протесту проти політики влади. У Таджикистані, за його словами, забороняють здійснювати намаз і носити мусульманський одяг.

Халімов стверджує, що разом з ним в Сирію вирушили ще десять громадян Таджикистану.

Читайте такожСирія завдала більше 10 авіаударів по позиціях ІД в Пальмірі

Полковник Халімов, який навчався в Росії і США, таємничо зник з Душанбе в кінці квітня, залишивши в робочому кабінеті службове посвідчення. Через деякий час міліціонерам вдалося виявити його автомобіль.

Халімов очолював спецпідрозділ МВС Таджикистану три роки тому. За зразкове виконання завдань він неодноразово був нагороджений орденами і медалями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter