У США національний конкурс з орфографії увосьме поспіль виграли індійці

Про це у п'ятницю, 29 травня, повідомляє Лента.ру з посиланням на CNN.

Відразу двоє учасників —14-річний Гокул Венкатачалам (Gokul Venkatachalam) зі штату Міссурі і 13-річна Ванья Шивашанкар з Канзасу — отримали приз у розмірі 35 тисяч доларів.

У фіналі підлітки змогли правильно вимовити по буквах близько 25 важких слів, останнім з них для Ваньї стало scherenschnitte (силует з чорного паперу), а для Гокула — nunatak (гора, з усіх боків оточена льодом).

Читайте такожНа виборах у США переміг мертвий кандидатУ минулому році Венкатачалам також брав участь у Spelling Bee. Однак тоді він посів лише третє місце. У 2009 році сестра Ваньї Шивашанкар — Кавія — також стала переможцем конкурсу.

Цього року конкурс Spelling bee відбувся в США в 90-й раз. У ньому взяли участь 283 підлітки.