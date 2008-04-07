Естонія, Латвія та Литва просят НАТО не забирати винищувачі

Парламентські комісії з оборони Естонії, Латвії та Литви запропонували, щоб місія НАТО з охорони повітряного простору цих країн була продовжена до 2018 року. Така пропозиція, як повідомляє DELFI, міститься в спільній заяві депутатів, яка була зроблена з нагоди річниці вступу республік до НАТО.

Нагадаємо, що з 2004 року, коли країни Балтії стали членами Альянсу, їх небо охороняють союзники по НАТО. Самі республіки поки що не мають в своєму розпорядженні необхідної для цього військової техніки.

Винищувачі країн - членів альянсу по черзі несуть чергування на литовській авіабазі Зокняй, змінюючись щочотири місяці. У березні, як повідомляло DELFI, там були розміщені чотири МіГ-29 польських ВПС.

Передбачалося, що місія НАТО закінчиться в 2007 році, проте керівництво балтійських країн звернулося до альянсу з проханням подовжити її, доки республіки не зможуть дозволити собі власні винищувачі.

2007 року голова військового комітету НАТО Реймонд Хено пообіцяв, що патрулювання буде продовжене принаймні до 2011 року. Пізніше, в лютому 2008 року, генсек альянсу Яап де Хооп Схеффер заявив, що країнам Балтії не варто непокоїтися про пошук коштів на дорогу техніку. За його словами, НАТО керуватиметься довгостроковим планом охорони їх повітряного простору.

Естонія, Латвія та Литва, зі свого боку, мають намір компенсувати союзникам витрати на патрулювання. Як повідомлялося, кожна з прибалтійських держав виділятиме на ці цілі по 400 тисяч доларів вже з 2008 року. Згодом республіки планують відшкодовувати партнерам по НАТО і витрати на перебазування літаків.

Лента.ру