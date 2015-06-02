Держсекретар США Керрі прибув в Бостон на лікування
08:16, 02 червня 2015Світ
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Держсекретар США Джон Керрі, який зламав ногу під час велосипедної прогулянки в Франції, прибув до Бостона.
Керрі прибув до лікарні Массачусетсу для продовження лікування / Фото УНІАН
Про це повідомив офіційний представник держдепартаменту Джон Кірбі, передає Бі-бі-сі. За інформацією держдепартаменту, з бостонського аеропорту Джон Керрі відразу попрямував до лікарні Массачусетсу для продовження лікування.
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71-річний Джон Керрі пошкодив ногу під час аварії у французьких Альпах, після чого був доставлений в женевську лікарню на вертольоті.
Через перелом ноги держсекретар був змушений скасувати заплановані на початок поточного тижня візити в Мадрид і Париж.
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