Держсекретар США Керрі прибув в Бостон на лікування

Про це повідомив офіційний представник держдепартаменту Джон Кірбі, передає Бі-бі-сі. За інформацією держдепартаменту, з бостонського аеропорту Джон Керрі відразу попрямував до лікарні Массачусетсу для продовження лікування.

Читайте такожДержсекретар США госпіталізований після падіння з велосипеда у Франції

71-річний Джон Керрі пошкодив ногу під час аварії у французьких Альпах, після чого був доставлений в женевську лікарню на вертольоті.

Через перелом ноги держсекретар був змушений скасувати заплановані на початок поточного тижня візити в Мадрид і Париж.