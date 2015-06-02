Лише 16% росіян готові економити на освіті та здоров'ї заради розвитку Криму - опитування

Про це свідчать дані соціологічного опитування «Левада-Центру», результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Крім того, 11% готові підтримати розвиток Далекосхідного регіону за рахунок освіти й охорони здоров'я, 7% - сплату кредитів, за які не зможуть заплатити позичальників за іпотекою. Також по 5% готові підтримати фінансування будівництва високошвидкісної магістралі Москва-Казань і підтримку ядерних досліджень за рахунок скорочення соціальних витрат.

При цьому 60% заявили, що не підтримують фінансування цих напрямів за рахунок скорочення бюджетних витрат на освіту та охорону здоров'я. 9% вагалися з відповіддю.

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Разом з тим, лише 30% опитаних позитивно відповіли на питання, чи чули вони про те, що уряд урізає бюджетні видатки за одними статтями (охорона здоров'я, освіта) і збільшує фінансування інших напрямів (Крим, ядерні розробки тощо). Не чули про такі плани 69%, вагалися з відповіддю 1%.

Опитування проведено 22 – 25 травня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 800 осіб у віці 18 років і старші у 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 4,1%.

Як повідомляв УНІАН, анексований Крим є дотаційним регіоном для російського бюджету.

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Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через такі дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія й багато інших країн ввели санкції проти Росії.