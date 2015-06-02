Верховний Суд Квебека оштрафував тютюнові компанії на 11 мільярдів євро за шкоду здоров'ю курців
Верховний Суд Квебека засудив Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges і Japan Tobacco International до сплати 15,5 мільярдів канадських доларів штрафу (11,3 мільярда євро) за шкоду, заподіяну здоров'ю квебекців тютюновою продукцією
Суд виніс своє рішення на підставі двох колективних позовів, поданих ще в 1998 році більш ніж 1,02 млн жителів Квебеку, багато з яких курять починаючи з 1960-х років. Самий же судовий розгляд почалося лише у березні 2012 року, повідомляє Le Figaro.
Згідно з постановою суду, левову частку більш ніж 11-тимиллиардного штрафу зобов'язана виплатити група Imperial Tobacco.
Три оштрафовані міжнародні компанії заявили про свій намір невідкладно оскаржити рішення судді Верховного Суду Квебека Брайана Ріордана.
«Всі останні десятиліття дорослі курці і уряд знали про ризики, які викликає куріння» - заявили представники тютюнових компаній.
Крім того, представники канадського відділення Imperial Tobacco очікують, що суд визнає, що дорослі курці повинні самі нести відповідальність за всі свої дії».
«Ми розраховуємо, що у нас достатньо вагомі підстави для подання апеляції», - додала віце-президент Imperial Tobacco Тамара Джитто.
Представники Japan Tobacco International (JTI) заявили, що канадці ще з 1950-х років були достатньо поінформовані про ризики, яким піддаються курці, при цьому зазначивши, що в Канаді вже більше 40 років друкують на сигаретних пачках попередження про шкоду куріння.
Розгляд поданої тютюновими компаніями апеляції може зайняти кілька років і бути розглянутим на засіданні Верховного Суду.