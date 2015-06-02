Верховний Суд Квебека оштрафував тютюнові компанії на 11 мільярдів євро за шкоду здоров'ю курців

Суд виніс своє рішення на підставі двох колективних позовів, поданих ще в 1998 році більш ніж 1,02 млн жителів Квебеку, багато з яких курять починаючи з 1960-х років. Самий же судовий розгляд почалося лише у березні 2012 року, повідомляє Le Figaro.

Згідно з постановою суду, левову частку більш ніж 11-тимиллиардного штрафу зобов'язана виплатити група Imperial Tobacco.

Три оштрафовані міжнародні компанії заявили про свій намір невідкладно оскаржити рішення судді Верховного Суду Квебека Брайана Ріордана.

«Всі останні десятиліття дорослі курці і уряд знали про ризики, які викликає куріння» - заявили представники тютюнових компаній.

Крім того, представники канадського відділення Imperial Tobacco очікують, що суд визнає, що дорослі курці повинні самі нести відповідальність за всі свої дії».

«Ми розраховуємо, що у нас достатньо вагомі підстави для подання апеляції», - додала віце-президент Imperial Tobacco Тамара Джитто.

Представники Japan Tobacco International (JTI) заявили, що канадці ще з 1950-х років були достатньо поінформовані про ризики, яким піддаються курці, при цьому зазначивши, що в Канаді вже більше 40 років друкують на сигаретних пачках попередження про шкоду куріння.

Розгляд поданої тютюновими компаніями апеляції може зайняти кілька років і бути розглянутим на засіданні Верховного Суду.