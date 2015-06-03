Президентом Латвії обрано Раймонда Вейоніса
19:21, 03 червня 2015Світ
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Латвійський сейм обрав президентом країни Раймонда Вейоніса, який очолював до цього Міністерство оборони.
Раймондс Вейоніс / kasjauns.lv
На президентський пост претендували четверо кандидатів. Для визначення переможця знадобилося п'ять раундів, оскільки в першому раунді абсолютної більшості голосів зібрати не зумів ніхто, й надалі кандидати вибували по одному, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
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Латвія є парламентською республікою.
Президента в ній раз на чотири роки обирає сейм.
Вейоніс стане п'ятим президентом Латвії з моменту проголошення її незалежності й змінить на цій посаді Андріса Берзіньша.
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