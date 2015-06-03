Президентом Латвії обрано Раймонда Вейоніса

На президентський пост претендували четверо кандидатів. Для визначення переможця знадобилося п'ять раундів, оскільки в першому раунді абсолютної більшості голосів зібрати не зумів ніхто, й надалі кандидати вибували по одному, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Читайте такожЛатвія заявила про готовність направити своїх солдатів в якості миротворців до України

Латвія є парламентською республікою.

Президента в ній раз на чотири роки обирає сейм.

Вейоніс стане п'ятим президентом Латвії з моменту проголошення її незалежності й змінить на цій посаді Андріса Берзіньша.