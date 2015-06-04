США звинуватили Росію у вчорашньому загостренні конфлікту на Донбасі

Офіційний представник державного департаменту Мері Харф заявила, що бої під Мар'їнкою почалися з наступу бойовиків так званої "ДНР". Вона зазначила, що пряму відповідальність за запобігання подібних інцидентів несе Росія, передає Бі-бі-сі.

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У зв'язку з цим представник держдепартаменту допустила розширення санкцій проти Росії. За словами Мері Харф, такий варіант розвитку подій можливий при подальшому загостренні конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, вчора рано вранці бойовики почали атакувати позиції сил АТО в Мар'їнці Донецької області. Запеклі бої тривали увесь день, і тільки пізно ввечері напруга спала.