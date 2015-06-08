Прем'єр Словаччини: санкції проти Росії шкодять економіці республіки

Про це заявив словацького телеканалу ТА-3 прем'єр-міністр республіки Роберт Фіцо, передає ТАСС.

Фіцо заявив, що не має наміру ігнорувати економічні інтереси Словаччини.

"Інтелектуалам може бути все одно, що Словаччина втратить сотні мільйонів євро. Це їхня справа, але я економічні інтереси не ігнорую, - сказав Фіцо. - Росія - важливий партнер. Було б помилкою не визнавати цей факт".

У разі, якщо санкції будуть мати негативні наслідки для економіки країни, Фіцо буде наполягати на їх скасуванні.

"Якщо вони завдають шкоди Словаччини, то я буду жорстко виступати проти них", - підкреслив він.

Читайте такожПрем'єр Словаччини висловився проти антиросійських санкцій ЄС - ЗМІ"Ми повинні захищати свої інтереси, - продовжив прем'єр. - Росія - країна, що має безліч контактів з усім світом. Такі проблеми, як, наприклад, іранська ядерна програма або криза в Сирії, неможливо вирішувати без спілкування з Росією".

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку єдиної позиції Європейського Союзу щодо санкцій проти РФ.