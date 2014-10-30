У Саудівській Аравії зафіксовано спалах смертельного вірусу

У Саудівській Аравії за добу зафіксовано шість випадків зараження смертельними коронавірусом MERS, повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Reuters.

Це найбільший стрибок зараження MERS-CoV ("верблюжий грип") за останні місяці. Влада бачить причину в неналежних лікарняних процедурах.

Тепер кількість заражених з початку жовтня становить 32 людини.

За словами представника міністерства охорони здоров'я, люди могли бути інфіковані в одній з лікарень міста Таїф, де знаходяться на лікуванні заражені раніше пацієнти.

Повідомляється, що два нових випадки зараження коронавірусом припадають на медичний персонал, що ставить під сумнів дотримання інфекційного контролю в медичних закладах.

Читайте такожЛюдству загрожують чотири епідемії - ВООЗ

Коронавірус вперше був виявлений у вересні 2012 року в Саудівській Аравії. У хворих спостерігаються симптоми, схожі на атипову пневмонію. Переносниками, за твердженням вчених, є одногорбі верблюди, що мешкають на Аравійському півострові. За останніми даними, опублікованими в середу саудівським МОЗ, кількість жертв коронавіруса в цій країні склала 107 осіб, загальне число підтверджених випадків виявлення небезпечного захворювання зросло до 361.

Випадки захворювання коронавірусом досі зареєстровані в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Йорданії, Кувейті, Єгипті, Ємені, Великобританії, Тунісі, Омані, Франції, Німеччині, Греції, Італії, Малайзії, Філіппінах і США. Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Саудівській Аравії - 414, у тому числі 115 з летальним результатом.