Die Welt: підсумок саміту G7 - Чого досягла Меркель?

На саміті країн G7 у німецькому Ельмау крім України обговорювалися питання зміни клімату, міжнародні кризи, допомога у розвитку та торгівля, про це пишеться в статті Die Welt.

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У статті наводяться головні рішення цього саміту. Зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що з саміту G7 у бік РФ повинен надійти чіткий сигнал щодо конфлікту в Україні. Цим сигналом стало засудження анексії Криму та заява про те, що країни G7 "у разі необхідності, готові посилити санкції".

Також лідери країн G7 обговорили борги Греції, сприяння розвитку африканських країн, політику в сфері охорони здоров'я і боротьбу з тероризмом.

Проте в охороні клімату Ангела Меркель досягла, мабуть, найважливішого успіху. Країни G7 домовилися обмежити глобальне потепління максимально до двох градусів. Для досягнення цієї мети, необхідно протягом цього століття поетапно припиняти використання викопного палива, сказала канцлер.

Повну версію статті читайте в розділі УНІАН "Зарубіжна преса".