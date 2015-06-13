Російська поліція не затримала жодного з погромників консульства України в Ростові-на-Дону

Російські правоохоронці поки не затримали жодного учасника інциденту в Ростові-на-Дону, де вночі невідомі закидали камінням і овочами будівлю Генерального консульства України.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах регіону. "За фактом інциденту поки нікого не затримано", - сказало джерело, додавши, що особи нападників встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у Ростові-на-Дону «організована група невідомих влаштувала погром Генерального консульства України в РФ.

За словами українського консула Олександра Ковтуна, «сьогодні вночі, близько 00.50, кілька десятків людей влаштували погром нашого консульства – розбито 17 вікон, зірвано табличку консульства. У диппредставництво кидали цеглу, яйця, помідори й сміття, будівлю облито зеленкою».

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Як сказав консул, судячи з пошкоджень будівлі, нападники використовували біти та палиці. Ковтун наголосив, що на консульство напала організована група людей у масках, причому вони прибули з центральної частини міста, де знаходяться управління ФСБ РФ і поліції. Ковтун зазначив, що відразу після нападу до консульства прибули російські журналісти.