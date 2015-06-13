У Стокгольмі пройшла церемонія вінчання шведського принца Карла Філіпа (фото)

Вона відбулася в церкві Слоттсчюрка - церковному залі, розташованому в королівському палаці в Стокгольмі. На вінчанні були присутні 550 гостей, повідомляє kommersant.ru з посиланням на AFP. Серед запрошених були, в тому числі британський принц Едвард, королева Бельгії Матильда і японська принцеса Такамадо.

Читайте такожКороль Іспанії позбавив свою сестру та її чоловіка титулу герцогів через підозру у фінансових махінаціях - ЗМІКарл Філіп оголосив про свої заручини 27 червня 2014 року. Обраницею принца стала Софія Хелльквіст, з якою він зустрічався протягом декількох років. Карл Філіп - третій у черзі спадкоємців шведського престолу після своєї старшої сестри кронпринцеси Вікторії і її дочки принцеси Естель, що з'явилася на світ в лютому 2011 року. Карл Філіп, який народився в 1979 році, протягом першого року життя носив титул наслідного принца. Однак конституційна реформа 1980 року змінила порядок престолонаслідування, згідно з принципом первородства. Наречена шведського принца Софія Хелльквіст народилася в 1984 році. Вона вивчала бухгалтерію в Нью-Йорку, працювала фотомоделлю, а також має диплом інструктора з йоги. У 2010 році Софія заснувала організацію допомоги дітям з неблагополучних сімей в Південній Африці Project Playground.