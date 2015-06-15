Волонтер із затопленого Тбілісі: По телевізору не передати усіх масштабів того, що тут відбувається

16:02, 15 червня 2015
Світ
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В столиці Грузії волонтери організували польову кухню для постраждалих від повені, великі супермаркети постачають воду.

REUTERS

Про це розповіла грузинська волонтерка Наталя Чивільова, повідомляє Еспресо.TV.

"Багатьох людей після трагедії в Тбілісі досі не знайшли. Нещодавно, поблизу місця перебування волонтерів виявили ще одну людину. Чоловік це чи жінка поки що не відомо", - заявляє волонтерка.

За її словами, до рятувальних операцій підключають якомога більшу кількість населення. Активно у проведенні пошукових операцій допомагає молодь.

"По телевізору не передати усіх масштабів того, що тут відбувається. Поки що офіційна кількість жертв не змінилася", - коментує Чивільова.

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Вона також зазаначила, що ініціативу створення польової кухні активно підтримали жителі міста. За допомогою Facebook волонтери просили усіх небайдужих приносити їжу, а також поширювати інформацію про це у соціальних мережах. Що стосується постачання води, то з цим допомагають великі супермаркети.

Як повідомляв УНІАН, сильні зливи з градом пройшли у Тбілісі в ніч на 14 червня. Стихія затопила житлові будинки, пошкодила дороги, інфраструктуру, затоплено зоопарк. Внаслідок повені загинули 12 осіб, багато вважаються зниклими без вісти.

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