Військові конфлікти обходяться світовій економіці в 13% ВВП

Про це повідомляється в щорічному звіті міжнародної групи економістів і соціологів, складових Глобальний індекс миролюбності (Global Peace Index), передає Бі-бі-сі.

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Однією з основних причин збільшення фінансових втрат від воєн і протистоянь автори Індексу-2015 бачать у зростанні витрат на адаптацію та утримання біженців і деякому зростанні кількості цивільних конфліктів на планеті.

У звіті сіднейського Інституту економіки та миру особливо підкреслюється, що зменшення кількості військових конфліктів є критично важливим для відновлення світової економіки.

Глобальний індекс миролюбності розраховується з 2007 року. Він розроблений соціологами та економістами з міжнародної групи експертів наукових центрів Австралії та США.

Індекс враховує як внутрішні фактори - наприклад, рівень насильства в країні і злочинність, - так і зовнішні: міжнародні відносини країн, витрати на військові потреби і інші параметри.