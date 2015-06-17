Пінгвін, який втік із затопленого зоопарку в Тбілісі, доплив до азербайджанського кордону

Про це повідомляє Грузія Online з посиланням на прес-службу зоопарку.

«15 хвилин тому нам зателефонували і повідомили, що біля Червоного мосту плаває пінгвін. Він живий. Виїхала група, яка доставить його в Тбілісі», — повідомили в зоопарку.

Африканських пінгвінів грузинському зоопарку подарувала адміністрація зоопарку Living Coasts, який розташований в місті Торкі, Великобританія, в липні 2014 року. Пінгвінаріум в Тбіліському зоопарку був облаштований великим басейном і піщаним пляжем, на території були побудовані маленькі печери і глиняні гнізда.

Читайте такожУ Тбілісі на чоловіка напав лев, що втік із постраждалого внаслідок повені зоопарку

Після повені у ніч на 14 червня зоопарк в Тбілісі опинився в дуже важкому становищі. Вода повністю знищила нижню частину зоопарку. Частина тварин вибралася в місто, і по всьому Тбілісі в неділю відловлювали або відстрілювали хижаків. З 600 мешканців зоопарку вижило менше половини.